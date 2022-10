Anti-socialnan a comete kiebro y ladronicia na e clubhuis di S.V. Mercurius na Dakota.

Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia na e clubhuis di S.V. Mercurius, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya na e sitio a papia cu un di e personanan encarga cu e luga. A bin compronde cu aki entre diadomingo pa dialuna mainta ladronnan a kibra lock y a drenta e clubhuis y bay cu basta cerbes y tambe un television flat screen. Polis a tuma datos di e incidente aki y tini e caso bou investigacion. Por a nota cu tabata tin systema di alarma pero esaki no a bay on pa un of otro motibo.