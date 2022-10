Secretario General di MEP, Endy Croes: Cumpliendo den tempo dificil Un total di 36.161 ciudadano no lo paga entrada riba impuesto (loonbelasting) mas na Aruba desde januari 2023.

Secretario General di MEP a splica cu Gabinete Wever-Croes II ta cumpliendo aunke den temponan sumamente dificil cu retonan grandi nos dilanti. MEP semper a para pa pueblo. Desde e lucha di Status Aparte MEP tabata y ta e partido cu e percura pa e ciudadano ta central. No ta pornada bou Liderazgo di fundador di partido MEP e architect, constructor y realisador di nos Status Aparte Betico Croes semper a para pa e homber humilde esta pa e hende ta central. Percura pa nos conciudadanonan por tin un miho mañan. No ta pornada a lucha pa nos Status Aparte. No ta pornada a scoge un Himno na 1976 cu e bunita palabranan aden ‘nos baranca tan stima, nos amor p’abo t’asina grandi cu n’tin nada pa kibr’e! ¡cu’n tin nada pa kibr’e!’ Pues e vision desde cu a lanta MEP banda di lucha pa nos Status Aparte ta pa siña stima bo isla y traha pa por tin un miho Aruba pa nos conciudadanonan. E mesun amor, pasion y virtud a wordo inculca den tur lidernan di MEP. Esaki a wordo traspasa pa Nel Oduber kende 25 aña a lidera MEP y a lucha pa Aruba. Despues a traspasa esaki pa nos actual lider y Prome Minister di pais Aruba Evelyn Wever-Croes. Desde januari 2023 un total di 36.161 conciudadano no lo paga entrada riba impuesto (loonbelasting) mas na Aruba. A logra esaki door di subi e entrada liber di impuesto di Afl.28.861 pa Afl.30.000, – pa aña. Esaki a trece cune cu desde januari 2023 un total di 36.161 ciudadano no lo mester paga loonbelasting mas. Esaki ta representa 60% di nos forsa laboral. Esaki ta muestra di un ahustacion “HUSTO” y un gobierno cu ta goberna cu oido pa e dolor di pueblo y asina logra laga mas hende cu mas placa den nan cartera. Danki Gabinete Wever – Croes II, danki Minister di Finansa y Cultura y henter e ekipo cu a traha incansabel riba e temanan aki y sigur un Ministerraad cu ta tuma decisionnan na fabor di comunidad. Sigur esaki ta un # BonNoticia!