ORANJESTAD – Directie Financiën ta informa cu diaranson dia 5 di oktober 2022 nan lo ta cera pa publico desde 7:30 am te cu 1:00 pm pa motibo di trabounan di mantencion na e sistema di airconditioning den datacenter. E sistema di netwerk tabay down cu consecuencia cu no por presta servicio.

Nos ta pidi disculpa pa e interupcion inespera di nos servicio. Nos lo reanuda nos servicionan normal desde 1:00 pm e mesun dia.

Directie Financiën yama cada un masha danki pa e comprension.