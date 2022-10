MINISTER ENDY CROES A RICIBI E TESIS DI THALIA CROES

ORANJESTAD: Siman pasa, Minister Endy Croes a ricibi bishita di Thalia Croes kende a finalisa su estudio di Organization Governance and Management (OGM) na Universidad di Aruba. Den cuadro di su estudio Thalia a haci un investigacion titula: “What influence do principles leadership styles have on teacher job satisfaction according to schoolboards, principals and teachers of four primary schools in Aruba”. Thalia a haci un investigacion riba e forma con e cabesantenan di scolnan basico ta lidera nan scolnan y con satisfecho maestronan ta cu esaki. Pa e estudio aki Thalia a uza un instrumento cu ta detecta e forma di liderazgo den enseñansa. E estilonan di lidera cu ta mas conoci na scolnan mundialmente ta: “the transformational, transactional, democratic, autocratic, servant, ethical, and laissez-faire leadership styles”. Den e analisis Thalia a detecta cu na Aruba e estilo di liderazgo democratico ta mas desea pa e directivanan di scol cu e la investiga y cu e maestronan na Aruba ta scoge mas pa e “ethical leader”. Minister Endy Croes ta gradici Thalia pa su bishita y su dedicacion na e estudio y pa e recomendacionnan alabes ta desea Thalia hopi exito den futuro. Y cu e deseo, disciplina, dedicacion y determincion ta sigui logra

