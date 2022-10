Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia diabuebs 6 oktober 2022

C. ta wordo acusa di a meanza un hende cu morto riba 15 di mei 2022, dordi bise cu un cuchio den su man: “Mi ta bay mata boso tur. Mi no tin miedodi niun hende. Mi no ta bay niun caminda te ora e guy sali back”.

E ta wordo acusa di a intencionalmente dal un persona cu mokete den cara riba 19 di maart 2022.