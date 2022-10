Investigacion andando polis a detene 3 persona latino sospechoso na Rincon

Posted in

Diahuebs madruga a drenta informe di cu kustwacht a ripara cu lo tin un movecion sospechoso riba lama banda di Rincon direccion Parke Arikok, mesora a dirigi patruyanan na e area. Despues di basta rato ta busca a logra haya 3 persona latino pero cu pañanan seco y a detene nan como sospechoso den e area di Parke Arikok. Un di e sospechosonan a declara algo di cu tin 2 di nan mas. Pero polis no a logra topa cu nan. E 3 sospechosonan aki a ser hiba warda di polis na Sanicolas. Mientras kustwacht a sigui rondia pero no a bin encontra cu nada y e movecion sospechoso a desaparece. Nos a haci varios intento pa haya un follow up pero sin resultado. Aparentemente e voceronan lo ta den lezing!