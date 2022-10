REPRESENTANTENAN DI PROLINE BASEBALL A REUNI CU MINISTER ENDY CROES

Posted in



Un Campeonato cu ta encera 40 weganan di 18 plus den deporte di baseball

Oranjestad: Recientemente representantenan di Proline Baseball, sr Kevin James y sr Eric Mohamed, a reuni cu Minister Endy Croes, aserca di un proyecto pa cu deporte di baseball. Un Campeonato cu na unda 4 team lo participa y lo hunga alredor di 40 wega pa categoria di 18 plus. E cuatro team nan participando na campeonato aki di Proline Baseball ta Panters,Tigers,Lions y Jaguars. Un campeonato cu ta bai tin un duracion di alrededor di seis siman y cu ta brinda tur e muchanan cu ta hunga baseball na USA den nan “off season”un bon oportunidad pa hunga cu un di e cuatro team nan aki y otro ta peloteronan cu no a alcansa seleccion di Hulanda“world classic baseball” cu ta peloteronan cu lo forma parti hunto cu nos localnan den e cuater ekiponan aki y purba di e forma aki hiba deporte di baseball na un mentalidad mas profecional hungando diferente wega contra otro. Esaki sigurta un gran inicio, nan tin tur uniforms ta cla cu Kevin James mes a patronisa, nan lo ricibi tambe nan warmup shirt full ribanivel profecional cu locual organisadornan kier logra cu e campeonato aki. Organisadornan a aserca Gobierno/Lotto pa Deporte pa yuda sostene e proyecto aki cu terenonan pa cadawega, umpires y gastonan cu nan lo por tin. Nan ta den conversacion cu tur stakeholders y pronto nos lo tende mas di e Campeonato di Proline baseball cu lo duna inicio nanovember proximo cu nos profecionalnan cu ta den “off season” y esnan cu ta hungando bala na merca, Hulanda etc. Minister di Enseñansa sigur ta cla pa yuda y sostene e proyecto aki pa Deporte y alabes ta desea organisadornan hopiexito cu disciplina, deseo, dedicacion y determinacion ta logra.