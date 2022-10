Posted in

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un cas na candela na Brazil, mesora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu full e cas ta na candela y e 2 habitantenan no tabata den e cas. Na yegada di bomberonan nan a pasa trabao pa paga e candela cu ya caba a devora full e cas. Causa exacto di e candela no ta conosi. Autoridadnan lo mester investiga e causa di candela tin un informe inoficial cu a mira un hende full na preto sali for di e cas.