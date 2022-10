Secretario General di MEP Endy Croes: BENNY A REGALA YIU DI LEONCITA APENAS 19 AÑA TERENO PA TRAHA APARTAMENTO LUHOSO NA BALOR DI 20 MIYON

Otro episodio di Avestruz na caminda

Secretario General di MEP ta splica cu e caso di corupcion di mas grandi den historia di Aruba esta e caso Avestruz di Benny Sevinger X minister di AVP ta prohibi pa lubida y pueblo mester sigui e siguiente episodio cu lo bay ta den corte ultimo simandi October. Pueblo mester ta atento y informa di e corupcion y malpractica nan di Benny y AVP. Como cu Leoncita di canal 90 ta na turno nos lo repasa poco di e fechorianan di Benny y Leoncita pero pronto tur esaki lo bira publico manera corte di Aruba trata e caso.

Reina Rebeca Richardson cu apenas 19 aña ta haya tereno comercial:

Yiu di Leoncita un hobencita di apenas 19 aña e tempo aya a solicita pa un tereno na Eagle pa traha 20 apartamento super luhoso. Peticion aki ta data 15 di November 2014 y dicho cartata drenta Bureau di Benny dia 29 di December 2014 puesalgun ora promer cu tiro pa cu cambio di aña. Yiu di Leoncitadi apenas 19 aña ta firma como Director di ElenathDevelopment & Contractor. E carta aki no a pasa via BID pa wordo registra cu un number general manera tur carta normal pero a drenta directamente na Bureau di Benny y tin un stempel y fecha cu na kantoor di Benny a dune. Sinembargo ta cu e mesun dia cu e carta a drenta Kantoor di Benny esta 29 di December e carta aki ta wordo firma pa Benny cu su handschrift y ta bay di acuerdo. Mesun dia e carta ta sali skirbicu handschrift di Benny “ Pa Directeur DIP” Akkoord conform y cu firma di Benny Sevinger himself. Asina facil tabata ta pa haya tereno? Un hobencita cu a wordo usa pa su mama pa “front” pa haña optie riba tereno comercial cual sharesnan di dicho NV despues ta wordo bendi pa miyones y e optie di e tereno ta bay mara cu e sharesnan y Leoncita ta biramiyonario. Pone hende corda e propaganda di Leoncita mes” hasimi miyonario”. Tristo con Benny Sevinger por a coopera di e manera aki malusando su poder y trapando riba beleid y ley. Benny Bo por a puntra Bo mes si e hobencita aki tin 20 miyonpa e proyecto di apartamentonan luhoso cu el a presenta pa cu su peticion? Ta trata di 8000M2 di tereno hunto. Asina tin varios muestranan contundente cu lo wordo presenta den e proximo biaha cu Benny aparece den corte rond 24-25 di october proximo. Mas tristo di esaki ta cu Mike Eman y turcoleganan riba lista incluso Gerlien y Rycond ta apoyando e corupcion aki totalmente. Bo ta nota cu tur nan wowo ta scurpa bin na poder pa purba tapa e caso di Benny. Wel no tin awapa laba paso Benny no lo scapa. Pueblo ta keda cordialmenteinvita pa sigui e caso aki hopi di serca pa compronde e magnitud di “mafia” cu a wordo practica durante reinado di Mike Eman y AVP desde 2010 pa 2017. Nunca pero nuncamas por confia AVP cu bo voto. Bisa NO na corupcion puesbisa NO na AVP. AVP e Universidad di Corupcion.