[VIDEO] Polis a detene chauffeur burachi cu a reverse dal casita di palo kibra y core bay

Dialuna madruga a drenta informe di un caso di hit & run na Sabana Grandi y e chauffeur mes ta coriendo bay riba e caminda di Santa Cruz pa Piedra Plat, mesora a dirigi patruyanan pa e area ey. Un rato despues a drenta otro informe di cu e auto ta un Hyundai Tucson cu number A35018 y e chauffeur pelon, bisti cu un short y un flanel cora y a baha bay na e nightclub na Piedra Plat. Polis a yega na e sitio y a haya e auto para ey dilanti, polis a drenta na e luga y a yama e chauffeur bin pafo. Pafo na e auto a pidie pa su rijbewijs pero e no kier a mustra ya cu e no tin a start un discucion unda cu e chauffeur no kier a coopera y polis a detene pa core auto sin rijbewijs y tambe bao influencia causando un accidente y bandona e sitio aki. Polis a bay ma e sitio y a nota e casita kibra. E vehiculo di transporte a hiba e chauffeur deteni pa warda di polis.