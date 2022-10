Bucuti & Tara Beach Resort Ta Ganador di CHTA Best Sales & Marketing Team Fundador di e resort tambe ta atende su di 40 CHTA Marketplace durante nan aniversario di 40 aña

EAGLE BEACH, Aruba – Oct. 10, 2022 – Bucuti & Tara Beach Resort a wordo nombra como e ganador di e 2022 CHIEF Best Sales & Marketing Team na e Caribbean Hotel & Tourism Association (CHTA) su di 40 aniversario di Marketplace cu a tuma luga entre Oct. 3-5, 2022. E ocasion aki tambe a marca Ewald Biemans, doño/CEO di Bucuti & Tara, su di 40 aña asistiendo CHTA Marketplace. Ademas di esey, Biemans a duna un presentacion na e evento unda e la splica dicon y con e hotel a bira e prome y unico certifica Carbon Neutral den Caribe y awor ta conoci como un di e hotelnan mas eco-certifica y premia na mundo.

Caribbean Hotel & Tourism Association ta un federacion di 32 Asociacion Nacional di Hotel, cu mas di 600 miembro hotelero y 300 miembro aliado cu ta representa miles di trahador den sector turistico den Caribe. CHTA Marketplace ta e evento di marketing turistico di mas grandi di Caribe. Desde 2015, CHTA ta reconoce e mihornan den e sector turistico cu su CHIEF Awards pa Sales & Marketing, Business Operations, Environmental Sustainability, y Human Resources & Staffing. Un ganador ta wordo selecciona pa cada categoria door di un grupo di experto.

Un regreso lihe na su status quo

Bucuti & Tara su 2022 CHIEF Award pa Sales & Marketing a wordo acepta door di Susan Logan, Director di Sales & Marketing. Su trabou constante y guia durante pandemia cu a team interno y socionan externo, a haci cu e resort a yega nivelnan pre-pandemia lihe, alcansando un ocupacion di mas di 90% henter e aña.

Durante e presentacion di e premio a wordo remarca con huespednan, profesionalnan den turismo y media a alaba con Bucuti & Tara tawata haci uso di diferente medionan di comunicacion pa duna updates actualisa y den tempo real, a segura cu su trahadornan tawata protehi, a mantene su identidad como resort, a innova su protocolnan di wellness y salubridad, y a implementa varios strategia pa mantene e resort relevante y den top condicion. Esaki a mantene cu huespednan y profesionalnan den e sector tawata confia cu e resort tawata por a continua di ofrece e mes un experiencia di biahe luhoso, romantico y relaha cu semper a wordo brinda. Un strategia importante tawata pa no baha e prijs of duna descuento, pero pa flexibilisa e reglanan di cancelacion y sigui brinda un experiencia di biahe di calidad y

memorabel. Esaki a haci cu e resort a recupera den tempo record y cu huespednan tawata laga reseñanan positivo remarcando nan felicidad pa por a bolbe y disfruta. Esaki a demonstra cu e plan di sales y marketing a traha.

“Pa gana e CHTA 2022 CHIEF Award pa Sales & Marketing ta e mihor premio cu nos Director di Sales & Marketing, Susan Logan ,y nos Bucuti team por a haya,” Ewald Biemans, doño/CEO di Bucuti & Tara, ta conta. “Esaki ta confirma cu nos enfoke pa keda fiel na ken nos ta, manteniendo tur canal di comunicacion habri, y cuidando nos huespednan, trahadornan, y proveedornan durante dos aña turbulente tawata e mihor strategia cu nos por a implementa y mi ta gradecido na Susan su liderazgo y persistencia.”

40 aña atendiendo Marketplace

Ewald Biemans ta celebra su di 40 aña atendiendo CHTA Marketplace. Tawata un honor pa Biemans pa asisti como panelista riba e discusion di e importancia pa protehe nos medio ambiente. Durante su presentacion e la splica dicon United Nations a premia Bucuti & Tara pa ta e prome y unico resort den Caribe pa ta certifica Carbon Neutral y pa tin un programa medio ambiental cu por wordo replica y escala door di hotelnan y otro tipo di empresa mundialmente. Pa varios aña caba na Marketplace esaki ta un topico importante unda cu Biemans ta comparti su conocimiento y solucionnan na e audiencia di profesionalnan den sector turistico.

Mas premio

E CHTA 2022 CHIEF Award pa Sales & Marketing ta e di tres premio gana door Bucuti & Tara den e ultimo siman. E boutique resort ta e unico hotel na Aruba cu a wordo nombra entre Condé Nast Traveler 2022 Readers’ Choice Award’s Top 40 Resorts in The Caribbean Islands.

Tripadvisor tambe a honra Elements restaurant, situa na Bucuti & Tara, como e unico restaurante den Caribe cu a wordo nombra den e lista di Top 25 Date Night Restaurants in the World. Tripadvisor a comparti e proximo reseña como un resumen perfecto di e experiencia na Elements, “E cena di mas romantico na mundo. E waiter tawata magico, leuk y punctual. E platonan tawata elegante, sabroso y simplemente perfecto.”

Pa haya sa mas bishita www.bucuti.com.

