Articulonan di marca falsifica / Merkvervalste goederen

Relaciona cu noticianan cu ta saliendo den media ultimamente, Ministerio Publico y Departamento di Aduana di Aruba ta hayaimportante pa enfatiza cu importacion/venta y ofrece na venta of tin den stock di articulonan di marca falsifica ta un hechocastigable cu por wordo castiga cu prison.

Si en berdad resulta cu ta trata di articulonan di marca falsifica, e articulonan aki – si ta necesario despues di permiso di un huez– lo wordo destrui y e personanan cu a haci nan mes culpable naimportacion di e articulonan aki, lo wordo persigui.

No ta exclui cu den future lo actua tambe contra personanan cu ofrece productonan di marca falsifica na venta na Aruba.

Merkvervalste goederen

Naar aanleiding van berichten in de pers hecht het Openbaar Ministerie eraan om te benadrukken dat het invoeren, maar ook het verkopen/te koop aanbieden, het in voorraad hebben, uitdelen en uitvoeren van merkvervalste goederen een strafbaar feit is waarop een gevangenisstraf staat.

Indien het daadwerkelijk om invoer van merkvervalste goederen blijkt te gaan zullen de goederen – indien nodig na toestemming van de rechter – worden vernietigd en kunnen de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan de invoer worden vervolgd.

Niet uitgesloten is dat in de toekomst ook zal worden opgetreden tegen de personen die merkvervalste goederen op Aruba te koop aanbieden.