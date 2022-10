[VIDEO] Na Montaña un muher a stroba polis den su trabao ora di bay cu homber indocumenta

Diaranson mainta Polisnan atento di distrito 2 (Noord) a para y controla e chauffeur di un truck, a bin resulta cu e chauffeur no por a mustra ningun documento cu e ta legalmente na Aruba y polis a pidie pa compaña nan pa warda di polis pa averigua un ke otro si e tin permiso of no. Na momento cu a bay hinka e homber den e vehiculo di transporte un muher tambe a core drenta den e vehiculo hunto cu e homber. E muher tabata bisa cu e tampoco tin su documentonan cun’e y no kier a baha ora polis a bisanan pa baha e muher no kier a baha e ora e homber a baha y e muher tambe a baha. Polis a adverti e muher si e stroba polis den su trabao nan ta detene y e homber a core subi pero e muher a keda grita insulta e polisnan. Pero polis no a haci mucho caso di dje y e vehiculo di transporte a bay cu e homber.

