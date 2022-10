Wardacosta cu detencion di boto cu indocumentado / Boot met ongedocumenteerden door de Kustwacht aangehouden

Posted in



Awe den transcurso di madruga Wardacosta su Centro Maritimo di Operacion (MOC) despues di detecta un boto sospechoso a dirigi un Metal Shark pa intercepta esaki. E Metal Shark a hasi un persecucion riba lama caminda Wardacosta mester a los tiru di advertencia durante e accion pa intercepta e boto. Abordo di e boto agentenan di Wardacosta a encontra 11 hende homber indocumenta procedente di Venezuela. E boto a wordo treci na e pier na Savaneta caminda e personanan a ser entrega na Cuerpo Policial di Aruba y na Warda nos Costa.

Boot met ongedocumenteerden door de Kustwacht aangehouden

Vannacht heeft het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht een verdacht contact in de wateren van Aruba gesignaleerd. Een Metal Shark is door het MOC uitgestuurd om het verdachte vaartuig te onderscheppen. Er volgde een achtervolging op zee waarbij een waarschuwingsschot is gelost om de boot tot stoppen te dwingen. Aan boord van het vaartuig zijn elf ongedocumenteerden aangetroffen. De elf mannen met de Venezolaanse nationaliteit zijn naar de steiger bij Savaneta gebracht en aldaar aan het Korps Politie van Aruba en de Warda nos Costa overgedragen.