TENSION TA SUBIENDO DEN DI DOS ROUND DI TORNEO BOLA 8 DI FEBIAR!

Tanki Leendert – Diabierna awor, dia 15 di october, cuminsando pa 8’or di anochi, e tension ya existente den e torneo anual bola 8 di FEBIAR lo bay draai subi un par di grado mas halto aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert! Segun fuentenan fidedigno, tin desde 30 di september ultimo un bario den vecindario di Bubali ta sufriendo cu yoramento di cachonan brabo cu ta parce ta alma malo mes nan ta wak! Rumor ta core cu nan a haya un barete di “Steel” pasa dwars dwars estilo shish-kebab, y cu e cos aki tin e cachonan lanta te den ora di madruga ta grita cu luna yen! No mucho tempo despues cu e rumornan a cuminsa core rond, c’un scoresheet a cay den scochi di redaccion caminda e rapportcijfer p’e cachonan no ta mustra nada bunita! George Nobrega, normalmente un cacho brabo, ta sali cayay-cayay ora cu el a wak “El Diablo” mes su dilanti! E bataya entre Mad Dogs y Steelers ta empata na 1-1 ora cu “De Indiaanse Herder” Johnny Tromp “himself” drecha cuenta contra FredleyTromp di Steelers. Di biaha capitan di Steelers, Elvis “El Bon-Bon” Evertsz ta impulsa Steelers padilanti ganando nada menos cu Mitchell Kelly! R. Kock di Steelers ta pone su “granito de arena” ganando Allan van Aanholt di MadDogs, y asina’ki Steelers ta tuma un bentaha di 3-1! Den Scotch-Doubles, e duo di cacho brabo Monsanto-Geerman ta perde tur djente contra e duo Trimon-Geerman di Steelers, y sin kita o pone, Steelers ta “on top” sensacionalmente cu score di 4-1! Ken pa scapa cara di Mad Dogs? El unico, el legandario “Machete” di decada 2000, e cacho cu leu leu sa “los laga bay”, Angelo Tromp,ta hiba un lucha di scapa cuero cu Emile Kock y ta trece e score bek na 2-4, pero por ultimo, “The Gun” Leonardo ta pone e pober cachonan brabo for di nan miseria ora e ta pasa Armandje Ridderstap e “tiro de gracia”.

N’e otro mesa, e Mongoosenan tabata pasa malay den boca dje piscanan feroz Barracuda, e team legendario di tur tempo bou guia di Captain Franken. Brandon di Barracuda ta “laat een steekje vallen” contra EnriqueGeerman, y e legendario Buchi Briezen ta pone Mongoose pika dilanti cu 2-0, pero di biaha CaptainFranken ta declara cu ta basta, y Win Dabian, AaronFranken, e duo Rodden/Acosta, Jorzinho Everon y por ultimo legendario Lucas “Lucky Luke” Tromp ta gana un racha di 5 wega tras di otro pa pone e “Mongoosjes” nan “zing een toontje lager”!

Pues shonnan, tension ta halto pa diabierna awor 15 di october cuminsando pa 8’or di anochi, ora cu e gang di cacho brabo Mad Dogs mester enfrenta Mongoose BT den un encuentro di un pa tera un pa lama! N’e otro mesa, e dos duronan, Barracuda BT y Steelers BT lo midi forsa p’e “pole position” den e torneo. Shonnan, yega cu “oordopjes” pasobra e gritonan di ansha di cacho brabo of mongoose un ta cos di wanta largo! Entrada lo ta completamente gratis, dus Yegaa!