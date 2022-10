Aruba Bank ta informa tocante e hacking cu a tuma lugar riba cuentanan di clientenan

Awe mi a lanta cu grato noticia cu un suma di placa basta significante a wordo kita for di mi cuenta di Aruba Bank N.V. . Ora mi a tuma contact cu nan, mi a wordo informa cu ta pa MI culpa esaki a sosode door di un transaccion cu mi a hasi. Mi ta biba afo di Aruba dus pa di prome e yamada aki a costami. Ora mi ta habri Facebook, pa mi sorpresa, esaki a pasa cu mas hende. Kiermen awe Arubabank a faltami un gran respet como cliente di durf di bisami cu ta mi culpa cu esaki a pasa caminda cu ta nan sistema unsafe ta causa esaki y no ta prome biaha. Ariba dje nan twt tin e durf di bisami cu lo mi haña esaki bek despues di un investigacion cu lo ta entre 60 pa 90 dia y cu nan no por cancel e hold actual. Esta bon servicio. Esta un banco optimal. Wak pa mi haña mi placa bek! Tur siman tin email di mantencion di sistema. Y dia pa dia ta pio. P.s. Boso customer service ta bon prepara pa duna e bon contesta na momento nan asina ki. (Sospechoso)

ANUNCIO DI PRENSA

Diahuebs, 13 di october, 2022—Awe mainta nos a constata, cu algun cliente a descubri cobransa “no autorisa” ariba nan tarheta di debito.

E incidente ta wordo investiga y ta den man di e departamento corespondiente. Tur cliente afecta lo wordo contacta y banco lo debolbe e suma en cuestion na cada un debidamente.

Segun mas informacion ta disponibel nos lo comunica esaki.

PRESS STATEMENT

Thursday, October 13, 2022—This morning the bank identified that some customers received “unauthorized charges” on their debit card.

The situation is being assessed and is in the hands of the designated internal authorities. All customers that are affected will be contacted and will be reimbursed accordingly.

As more information is available, we will be providing updates.