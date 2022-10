OPINION: Aruparking ta cometiendo destruccion y ta ocasionando peliger den trafico.

Recientemente despues di varios aña inactivo awor Aruparking ta anuncia cu pronto nan lo cuminsa cu nan accion di tuma medida contra esnan cu ta staciona nan auto sin paga riba e areanan indica. Den principio maske esey no ta problema pero den pasado comerciantenan den Oranjestad mes a protesta cu nan venta a cay etc. etc. Pero awor cu nan a reactiva nan ta causando destruccion na autonan y exponiendo trafico na peliger. Poniendo e sticker na e banda di e chauffeur bo ta obstruyendo e bista di e chauffeur, ya cu ta stroba e visibilidad di e chauffeur pasobra na e sitio ta imposibilita e chauffeur cu maske e tin huña mes e no por kita e sticker ey y ta haye obliga di bay cas pa cu otro detergente logra kita esaki. Bayendo cas e bista ta obstaculisa y por causa accidentenan. Awor por mira cuanto hende ta core cu e stickernan pega na nan auto treciendo trafico na peliger. E colmo di e colmonan ta cu nan si dilanti nan lugar no tin un pero 2 parkeervak na geel y cu hasta pilon(cone di trafico) poni riba nan. Habitantenan cu ta biba den e area unda tin parkeervak nan sea tin cu para nan auto leu of ta obliga di paga pa para auto dilanti nan cas unda nan por bista riba dje. Si acaso nan kibra drenta horta den nan auto ken ta para responsabel? Pesey Aruparking ta un abuso, awor ta Oranjestad despues banda di hotel y tur otro barionan…….. den un solo palabara ABUSO ranca placa for di pueblo. Si ta asina pronto nan lo cobra extra belasting pa bo haya yiu, core cu bicicleta, cana na pia hasta pa hala rosea!

