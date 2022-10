Minister Endy Croes: A REUNI CU SR JOHN HUIZING DIRECTOR DI ROVC ‘REGIONAL OPLEIDINGS EN VORMING CENTRUM’ DI EDE HULANDA

ORANJESTAD-Recientemente Minister Endy Croes a reuni cu director di ROVC sr John Huizing, cu ta den un comercieelopleidingsinstituut pa cu technische ‘opleidingen’ y tambe cursonan pa esnan cu ta buska trabou of ta trahando y ta desea un diploma of certificado. Minister Endy Croes a bishita sr Huizing durante e ‘vierlanden overleg’ na maart ultimo y a cera e contacto y recientemente sr Carlos Martinez,cu ta encarga awo cu OAA ‘Avondleergangen Aruba’ a viaha pa Hulanda na juni ultimo pa haci mas conexion y conocemento di e opleidingen aki.Actualmente sr Huizing ta na Aruba pa un siman pa yuda sr Martinez,pa cu preparacionnan y e cursonan nobo pa OAA.Pa di e forma aki OAA por inicia cu dos curso nobo cu ta koelmonteur y electromonteur, nan ta specialisa den hopi otro opleidingen,pero pa awo ta brindando tur nan sosten di e dos opleidingen menciona na sr Martinez di OAA y henter su team.Pa reuni cu docentenan, train e docentenan, intercambia cu e docentenan y preparanan pa por inicia pronto cu e dos opledingen y mas den februari di 2023 lo amplia tambe cu mas opleidingen.E ‘leerwerktraject’ tambe ta preparando pa asina por tin tur cos coordina, pa por tin cursonan di corto duracion y opleidingen nan di mas largo duracion pa nos alumnonan di 17 aña bai ariba den cualquier edad.Tambe pa otro hendenan cu ta trahando caba na un comapania di airco of compania di electricidad tambe por registra pa sigi un cierto cantidad di curso, y nan tambe por ricibi den futuro, mester regla esaki den ley y beleid pa nan por ricibi nan carnet cu ta identifica cu nan ta certifica ora nan bai traha na cualquier compania of cas di hende. Sr Martinez ta y OAA ta sumamente satisfecho con tur cos ta bayendo y ta gradici e sosten ricibi di sr Huizing di ROVC den e dos opleidingen aki di koelmonteur y electromonteur.

