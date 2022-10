TAXI BOYS TA CHALLENGE TEAM SNOR!

Calabas/Kudawecha – Antes den tempo di Wild West, ora bo ta “the fastest gun” bo mester ta cada rato prepara pa un hala di guynan para den rij pa challenge bo, y den mundo di domino no ta nada diferente! Net awo cu Team Snor, bou guia di Nelson “Snor” Perez, a kere cu nan lo haya un tempo di paz y sosiego despues di a gana poco bataya fuerte y demostra cu nan ta “the toughest stone on the hill”, ata, “out of nowhere”, un grupo di taxista bou guia di Joselito Saladin a dicidi di hinca den nan cabes pa bin tumba Snor. Manera piscadonan sa bisa, ora biento bolter lama ta trece cos straño tera!

Diasabra awor, 15 di october, cuminsando pa 8’or di anochi, e conocido y mundialmente famoso Domino Square Garden n’e grens di Calabas cu Kudawecha lo bira un biaha mas scenario di un sambombaso di bataya di domino! Den un entrevista exclusivo, Snor Perez a declara cu e ta bay mustra e taxistanan cu miho nan keda tras di nan stuur di taxi y no mete den materia mucho mas avansa cu djis por cambia speed di 1 te 4, y core ariba un liña stret di A pa B sin tin nodo di dal un bocht! Ta di unda a sali, segun Snor, c’un par di “hulpchauffeur” diripiente kier bin dirigi trafico? Pa haci bida dje supuesto taxistanan facil, Snor a declara cu e ta te hasta dispuesto pa laga e taxistanan pirata tambe sinta na mesa, pasobra segun Snor, esey no lo haci diferencia toch! Conta storia di cowboy na turista durante dia ta full otro cuenta cu compronde e teorianan complica y matematicamente asombroso c’un berdadero maestro di domino mester domina! Algo cu nos sa caba di experiencia cu Snor ta un experto den dje cada biaha cu nos wak e sali cu un y blanco mientras e tin 6 piedra di 6 den su man!

Pues shonnan amante di domino pata pata di adrenalina, diasabra awor 15 di october, cuminsando pa 8’or di anochi, e unico Domino Square Garden na mundo ta warda boso pa bin experiencia e challenge di ciglo entre Taxi Boys y Team Snor. Manera semper, entrada ta completamente gratis y durante half time e snacks lo core completamente por nada! Yegaaa!