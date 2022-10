Minister Endy Croes y Minister Rocco Tjon a reuni cu profesornan y ekipo cu pronto lo haciinvestigacion riba e topico “Quality of Life of the Aruban Youth”.

ORANJESTAD: Durante siman Minister Endy Croes hunto cucolega Minister Rocco Tjon a reuni cu investigadonanacademico di IPA y Vrije Universiteit van Amsterdam cupronto ta inicia cu un investigacion grandi riba e calidad di bida di hubentud di Aruba. Hunto cu e profesionalnan den e campo aki a haci un bishita pa asina finalisa e ultimo preparacionnan pa inicia cu e proyecto. Nomber di e investigacion ta “Quality of Life of the Aruban Youth”.

Profesor Jan Hendriks y Dr. Anne-Marie Slotboom (associate Professor), Dr. Paula Kibbelaar, Ing Marvin Odor y Marlene de Cuba (IPA) ta esnan cu ta encarga cu e investigacion. Entre 4500 pa 5000 studiante di 5e y 6e klas di scol basico di henter Aruba lo wordo encuesta durante e investigacion aki ribacalidad di bida. E investigacion ta enfoca riba topiconan manera: ambiente escolar, “bullying”, autoestima, over di nan bario, over di nan situacion na cas, over di nan famia, over di nan idioma cu nan ta papia na cas, over di nan bienestar ysalud mental. Lo agrega tambe participacion di tur brugklas y alumnonan di MAVO mientras lo incorpora tambe scolnanspecial. Di tur 8 districto na Aruba a selecta 2/3 parti di e scolnan na unda lo entrevista cabesante y of “schoolmanagement” y/of directivanan di scol. Na final lo haci 8 session den grupo cu mayornan di cada districto. Esaki ta un investigacion post covid 19 unda lo agrega tambe saludmental di hobennan entre edad di 10-14 aña. Pues e ta un investigacion profundo pa colecta informacion unda a travesdi datanan concreto pa asina por tuma decision den futuro paun miho maneho y ayudo pa nos hoben.