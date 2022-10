Auto coriendo cu plachi number horta a ser haya na Montaña

Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di cu tin un auto cu un plachi number horta, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin descubri e number horta 2 siman atras for di patras di Win Tung na Companashi na cas di un persona. Keho a ser entrega pero e doño di e plachi mes no tabata localisable pa a presenta na e sitio y polis a controla e auto na e compleho di apartamento na Montaña y ningun hende a sali. Un rato despues a laga kita e plachi number horta. Straño cu polis no a confisca e auto ya cu algun siman pasa a nota e mesun tipo di auto color blauw coriendo cu otro number horta den e area di Washington y vecindario.