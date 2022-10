[VIDEO] Chauffeur a desvia pa un auto cu a sali su dilanti na e crusada na e bocht di Sabana Liber y a bay dal riba un mata grandi

Posted in

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e bocht di Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e Hyundai H1 bahando for di pariba a desvia pa un auto biniendo for di Montaña cu a sali su dilanti y ela bay na man robes baha caminda y a bay dal riba un mata grandi ranke for di suela y e auto a keda di banda. Debi na e fuerte impacto ela resulta herida na su cara y nanishi, na yegada di e ambulans nan a atende e victima.