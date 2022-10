TAXI BOYS A PONE TEAM SNOR WANTA DURO!

Calabas/Kudawecha – Den mundo di taxista ta custumber pa no yama otro na su nomber, pero na su number di taxi. Un style di code, estilo pelicula di spionahe a la James Bond. Un style di code tambe, cu por wordo uza na manera fini pa pasa seña secreto den wega di domino. Por ehempel, ki pa pensa di un hungado cu diripiente ta bisa su patna “Hey, bo sa ken m’a wak ayera? TX-65.” Su patna ta contesta “Un ta primo di TX-46?” Un rato despues su patna ta pone 4 y 6, p’e mes keda fiho cu 6 y 5!

E impresion aki tabata circula sigur ora cu wega a start y den no time Taxi Boys a coy un bentaha impresionante di 7-0 ariba Team Snor! Lider di Team Snor, e conocido Nelson “Snor” Perez, su snor a cuminsa krul di nervio di tal fashi cu tin mirones a kere ta un “wire brush” mal bruhatin riba boca di Snor! Mientras tanto, taxistanan bakia den domino bou palo, manera TX-452, TX-290, TX-259, TX-122, y vooral un hulpchauffeur sospechoso style di “Yoyo” ta hari den cachete so! Pero, manera nan ta bisa na Hulandes, “niks is minder waar”! E grupo di taxista simplemente tabata hungando riba un nivel cu Team Snor ta soña por soña cu ne. “Paniek in de tent” cerca Team Snor, kendenan mester a hisa tur bela pa domina e lama bruto cu e taxista a hinca Snor aden y elimina un “walk-over” total!

Pero, cu tur su añanan di experiencia, “Snor” Perez no ta “zomaar een kapitein”! Pocopoco, cambiando team y strategia, Team Snor a logra baha speed dje taxistanan y pone cu e bataya despues di half time a nivela y bira un anochi sumamente interesante. Domino na nivel halto, caminda ambos team a duna todo por todo poniendo presion ariba otro. Y caminda tin presion, pipita di sodo ta forma ariba frente, y no a tarda mucho cu ya por a ripara ken nan a tiña nan cabey preto of uza gel barata p’e anochi aki. Un bon bataya caminda niun rato por a predica mas ken lo bira ganado. Na final, despues di un lucha di come huña, Team Snor ta pasa finish prome ganando cu score di 21-18! Un tremendo partido, y sin kita ni pone, mester bisa cu e taxistanan a sa di demostra cu no solamente nan sa saca cara di nos isla cerca turista, pero nan por midi forsa cu e miho nan den domino bush leaque! Un anochi cu a bay den un ambiente sumamente amical y deportivo, y, segun Snor den un entrevista exclusivo, merece un “wordt vervolgd”! Shonnan keda pendiente, pasobra e ultimo palabra dje bataya entre Taxi Boys y Team Snor no a cay ainda. Keda pendiente!