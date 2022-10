Dama chauffeur a bira dilanti trafico contrario causa accidente unda e mes a resulta herida.

Posted in

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di 7World na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin conpronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e dama chauffeur den e Suzuki Alto biniendo for di Paradera a bay bira na su man robes pero no a duna preferencia na e Ford Fiesta biniendo for di Oranjestad y esaki a dal e Alto mande bay dal e pickup para na e crusada wardando su oportunidad pa sali. Debi na e dobbel impacto e dama chauffeur di e alto a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.