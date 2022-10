Turista Colombiana manehando UTV cu 3 pasahero aden a bolter pabao di Bushiribana na Noordkant

Posted in

Diaranson merdia a drenta informe di cu tin un UTV a bolter pabao di Bushiribana y tin un hoben di apenas 15 aña a resulta seriamente herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu durante e offroad tour e dama Colombiana no a sa di maneha e UTV correctamente y. Bolter cu esaki. Un hoben tambe di Colombia sinta patras a resulta herida cu sla na cabes y no ta corda mucho bon kiko a pasa. Na yegada di e ambulans nan a atende e hoben y a transporte pa hospital. E otronan a djies ricibi algun rasca di menos seriedad y no tabata desea atencion di ambulans.