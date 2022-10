E FACTORNAN CU A CONDUCI NA UN FACTURA DI CORIENTE MAS HALTO CU CUSTUMBER

Posted in

Oranjestad, Aruba (19 oktober 2022) – N.V. ELMAR a anuncia un prijs di coriente nobo entrante 1 di augustus 2022. E aumento di prijs di coriente ta debi cu e tarifa di energia cu ELMAR ta cumpra for di WEB pa distribucion di coriente a subi, a consecuencia di e aumento di prijs di HFO riba mercado internacional cual tin un efecto directo den costo di produccion di energia pa WEB. E prijs di kWh a aumenta cu 23.93% riba cada bracket.

E facturacion di coriente durante luna di september ta conforme e prijs di coriente nobo. ELMAR su administracion y facturacion di consumo di coriente a wordo haci na e manera usual. E compra di energia di WEB ta cuadra cu e benta di kWh door di ELMAR. ELMAR ta haci spot checks regularmente di e ‘nauwkeurigheid’ di e meter cu exito. Tur meter di ELMAR ta certifica cu un ‘nauwkeurigheid’ test exitoso for di e fabricante.

Durante e luna di september 2022 tabata tin un aumento drastico di consumo di kWh door di e calor excesivo durante e temporada. Tur aña durante e luna di september e consumo di energia na Aruba ta yega su peak di aña. E consumo di coriente halto durante september 2022 ta refleha den e record “peak load” di megawatt cu a wordo publica door di ELMAR y WEB.

ELMAR ta haci uzo di un ‘third party’ pa lesamento manual di meter di coriente. Un grupo grandi di cliente a wordo factura pa un periodo di 33 dia di consumo di coriente. ELMAR ta bezig ta desplegando su proyecto di smart meters pa asina cu e ayudo di e tecnologia aki pronto lesamento manual di meter y mas aun riba 31 dia di consumo di coriente lo bira algo di pasado.

Pa ricibi mas informacion riba bo factura di coriente, por bishita branch di ELMAR, email na customerservice@elmar.aw of yama call center na 523-7100.

ELMAR ta haci apelacion na e comunidad di Aruba pa sigui sea mas consciente cu consumo di coriente. Tuma un momento tur dia revisa bo cas pa paga aparatonan cu no ta den uzo of no mester ta cendi.