Bon noticia. Secretario di Estado Alexandra van Huffelen: “De RMR heeft vanochtend gesproken over de aanwijzing die was voorgesteld door het CAft voor Aruba en de Rijksministerraad heeft besloten om de aanwijzing niet te geven”

Aruba no ta haya aanwijzing mas. Danki na nos profesionalnan bou guia di Minister di Finansas Xiomara Maduro, na nos GevMin Ady Thijsen y na tur esnan cu ta sostene nos cu bon deseonan y oracionnan. Ora bo ta traha cu un curason puro y cu interes di Aruba na prome lugar, cosnan grandi ta pasa. Dios ta grandi 🙏🏼

Scucha e entrevista di Telearuba.