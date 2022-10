Diasabra mainta Norwegian Prima ta yega Aruba pa prome biaha

“Despues di hopi luna di preparacion, nos ta asina leu porfin”, asina Marc Figaroa, director di Aruba Ports Authority N.V., a anuncia cu hopi orguyo. Esaki no ta e prome crucero cu ta yega nos waf pa prome biaha e aña aki y no ta e ultimo tampoco. “APA conhuntamente cu ATA y ministerio di Turismo ta trahando duro pa sigui atrae crucero nobo pa nos waf, den un esfuerso pa desaroya e industria y pa incentiva nos economia.”

Di acuerdo cu e plannan estableci y fiha den un itinerario, diasabra mainta trempan Norwegian Prima lo yega Aruba. E lo keda mara den nos waf te den oranan laat di atardi, ora cu e lanta anker pa sigui den direccion di su siguiente “port of call” riba su itinerario.

“E ta e crucero di mas nobo di e famia di Norwegian CruiseLines. E tin casi dos luna cu el a cuminsa nabega y nos a logra caba pa e bishita Aruba. Nos ta sper’e un biaha mas den e luna di november”, di acuerdo cu Marc Figaroa.

Keto bay den recuperacion

Si tur cos sigui cana manera ta bayendo, Aruba Ports Authorityta premira cu lo alcansa un nivel di recuperacion di casi 80%, ora compara e aña aki cu 2019, cu tabata e ultimo aña normal den e industria y cu tabata e aña record pa APA. E porcentahe ta mas abou cu industria di aviacion, pero mester corda cu cruceronan a dura hopi mas prome cu a cuminsa nabega bek. Y contrario na aviacion, e pandemia a afecta e industria crucero dos biaha tra’i otro, tanto na principio di Covid cu a paralisa e industria completo pa casi 16 luna y despues e impacto di Omicron tambe, cu atrobe a causa basta cancelacion entre fin di december 2021 te cu februari 2022. Asina mes, e region di Caribe ta recupera miho cu otronan y den esey Aruba ta sigui di ta un di e wafnan preferi.

Crucero nobo pa Aruba

E crucero Norwegian Prima ta carga un maximo di 3215 pasahero. E crucero tin 20 piso, 1646 camber, 16 lift y ta midi 299 meter di largura. Ta yam’e e “Prima Class” di NorwegianCruise Line y ta prome den seis crucero cu a ordena na februari 2017 na Italia, di cual e prome a keda cla y a cuminsa nabega na augustus ultimo.

Turismo crucero ta creciendo

Aruba Ports Authority N.V. ta orguyoso di anuncia cu e aña aki, den cuadro di nan strategia di recuperacion, a atrae un di e cruceronan mas grandi di mundo. Allure of the Seas, di RoyalCaribbean International a yega Aruba na luna di mei ultimo. E crucero, cu a costa 1.2 biyon dollar pa trah’e, ta carga no menos di 6400 pasahero, mas 2200 tripulante. Tempo cu a trah’e na 2009, e tabata e crucero mas grandi di mundo, cu un largura di 362 meter. Na Aruba mester a adapta nos waf, pa por a acomod’e. E ta yega Aruba cada pasa un siman y ta trece hopi pasahero abordo cu ta contribui grandemente na nos economia.

Ainda tin mas p’e aña’ki

Yegada di cruceronan nobo pa prome biaha na Aruba lo sigui den e siguiente simannan, prome cu aña bolter ainda. Asina por menciona cu otro siman atrobe lo tin un crucero cu lo drenta nos waf pa prome bes. Ta trata aki di Carnival Spirit, di e compania Carnival Cruise Line. E crucero di 21 aña bieu, a costa $375 miyon pa construie y ta carga 2124 pasahero abordo.

Pero Aruba Ports Authority N.V. ta orguyoso di anuncia cu den luna di november y december lo bay tin mas “first calls” den waf, entro otro lo ricibi Celebrity Beyond, Harmony of the Seas, Norwegian Encore y Azamara Onward.

Ta bon pa agrega cu Celebrity Beyond a cuminsa nabega na april ultimo, pues ta e crucero di mas nobo cu a join e flota di Celebrity Cruises. E ta di e categoria “Edge-Class” y tin un capacidad di carga 3937 pasahero. Harmony of the Seas ta di e categoria “Oasis Class” di Royal Caribbean International cu lo substitui e Allure of the Seas entrante medio november. Norwegian Encore ta di e categoria “Breakaway Plus-class ship” di Norwegian Cruise Lines cu tambe lo bishita Aruba pa prome biaha. Encore ta un crucero relativamente nobo cu a cuminsa nabega na 2019 cu un capacidad di 4903 pasahero. AzamaraOnward ta un crucero di 23 aña bieu, ta carga 826 pasahero, ta midi 181 meter di largura y ta di e categoria “R-Class” y a renob’e aña aki pa cuminsa opera pa Azamara Cruises desde mei di aña aki.

Otro aña: Turismo crucero lo sigui crece

Di acuerdo cu e proyeccionnan, mara na negosacionnan haci y preparacionnan interno na waf, cu na januari 2023 lo yama bonbini, pa prome bez, na e crucero Ritz Carlton – Evrima. Ta trata di un crucero luhoso di apenas 149 suite, cu ta acomoda 298 pasahero. Ta algun siman pasa e crucero a cuminsa nabega, como e prome den tres cu e compania Marriott International a adkiri.

Na luna di juni, atrobe APA lo celebra yegada pa prome bez di e crucero Mardi Gras. E ta opera pa Carnival Cruise Line, a costa 1.1 biyon Dollar pa construie, a lans’e na fin di juli 2021, ta midi 340 meter di largura y tin un capacidad pa carga 6500 pasahero mas 2000 tripulante. Mardi Gras ta pertenece na e categoria “Excellence Class” y ta e crucero di mas grandi den e famia di Carnival Cruise Line. Nos tin cu remarca cu Mardi Gras ta opera riba LNG.

Otro aña ta stabilisa

Proyeccionnan basa riba acuerdonan estableci cu liñanan crucero pa otro aña ta indica, si no bin ningun cambio, cu Aruba Ports Authority N.V. por lo menos lo alcansa e cantidad di crucero y pasahero cu a logra na aña 2019, cual tawata nan miho aña. Ta subraya “por lo menos” debi cu e compania ta den deliberacionmam avansa cu varios liña cu probablemente lo cristalisa otro aña, awo cu tin hopi mas apetit pa nabega riba un crucero atrobe. Aruba ta keda un waf preferi den Caribe, pa nos beachnan cristalino, nivel di servicio y nos siguridad!

Tocante Aruba Ports Authority:

A funda Aruba Ports Authority N.V. na aña 1981. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 75 trahado den servicio directo. Hunto ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Pa aña ta yega mas o menos 310 crucero na Oranjestad y un otro 905 barco di carga na Barcadera (sin conta barkitos y launchservices), prome cu e pandemia. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.