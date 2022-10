Posted in

Diasabra madruga polis a nota un auto sospechoso banda di un club nocturno na Palm Beach, mesora a bay control’e den e vehiculo tabata tin 3 persona masculino cual un di nan maske e no tabata tin obhecion pa polis controla su auto pero e kiermeen ta pa di tercer biaha den e madruga aki cu nan a para controla su auto. Despues di e control y cu no a haya nada particular e por a sigui su rumbo.