Despues di a dal tras di truck chauffeur a core bay pero e truck a bay su tras pone bin bek na e sitio

Diasabra atardi a sosode un accidente na e cruzada pariba di exHouse of Cheng, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e Nissan Versa A62401 no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal basta duro tras di e pick-up truck. Esey no ta tur e chauffeur di e Versa a core bay pero e chauffeur di e truck a bay su tras bise cu e tin su number y lo ta mihor pa e bolbe na e sitio di suseso. E chauffeur di e Versa kiermeen ela spanta y a core bay pero ela regresa na e sitio. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.