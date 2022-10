Posted in

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente riba e caminda di Hato, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Mercedes Benz a bay baha caminda na man robes y a bay dal riba un palo di lus. E chauffeur no a desea di haya atencion di ambulans pero polis a detene pa hib’e warda di polis pa test pa wak si tabata burachi of no.