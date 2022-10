Aruba Ports Authority ta sigui atrae mas Norwegian Prima a drenta waf pa prome biaha

Posted in

Diasabra dia 22 di october 2022, tabata un dia cu henter Aruba por ta orguyoso, pasobra a yama bonbini na Norwegian Prima, un di e cruceronan mas nobo riba mercado n’e momentonan aki. CEO di Aruba PortsAuthority N.V., Marc Figaroa a subi e barco pa personalmente yama capitan Gustavsen, su tripulacion y e mas di 2.100 pasaheronan bonbini na Aruba.

Abordo a tene un ceremonia cortico unda a intercambia di e custumbrando plakkaat entre Aruba Ports Authority N.V., Aruba Tourism Authority, e agencia di barco y capitan di e crucero Norwegian Prima.

“Ta apenas den augustus ultimo a lansa Norwegian Prima y a batis’e na Islandia recientemente p’e cuminsa cu su biahe pa crusa Atlantico yega New York y for di eynan a cuminsa e itinerario, den cual Aruba ta forma parti di e itinerario di 12 dia. Awe, finalmente nos tin e di bishita. Ta un dia hopi grandi pa Aruba, pa waf y pa APA”, asina MarcFigaroa a expresa cu un sonrisa grandi di satisfaccion riba su cara.

Marc Figaroa a subraya, cu yegada di e crucero nobo Norwegian Prima ta un balor agrega pa nos economia y pa nos turismo. Ta un desaroyo positivo cu por mira cu hopi satisfaccion. Aruba Ports Authority N.V. hunto cu su partnernan a hinca hopi tempo y esfuerso pa por a yama e crucero bonbini den nos waf. E demanda pa Aruba ta keda grandi y Norwegian Cruise Lines ta bon consciente di esaki tambe.

E director di Aruba Ports Authority N.V. ta orguyoso di anuncia cu Norwegian Prima lo regresa un biaha mas den november, djey e lo sigui cu su otro itinerarionan. Por considera e itinerario aki como un introduccion riba mercado y asina lo sigui tambe e lunanan cu ta bini.

Norwegian Cruise Lines ta un partner importante pa Aruba. E ta yega nos isla cu diferente barco. NorwegianPrima tin un call mas na november, ademas di un otro barco di Norwegian cu lo ta biniendo Aruba e temporada aki. Na december nos tin un otro “first call” mas di Norwegian, cu lo ta Norwegian Encore. Norwegian t’e di tres liña crucero cu ta trece mas bishitante pa nos isla. Aruba Ports Authority N.V. ta trahando duro pa den futuro por atrae e cruceronan aki durante henter aña, esta pa por ricibi nan den zomer tambe.

Norwegian Cruise Lines tin diferente calls cu diferente barco den e simannan nos dilanti. Marc Figaroa di Aruba Ports Autority ta premira un temporada di “winter” fuerte cu e partner aki,

Norwegian Prima

E crucero Norwegian Prima ta carga un maximo di 3215 pasahero. E crucero tin 20 piso, 1646 camber, 16 lift y ta midi 299 meter di largura. Ta yam’e e “Prima Class” di Norwegian Cruise Line y ta prome den seis crucero cu a ordena na februari 2017 na Italia, di cual e prome a keda cla y a cuminsa nabega na augustus ultimo.

Turismo crucero ta creciendo

Aruba Ports Authority ta orguyoso di anuncia cu e aña aki, den cuadro di nan strategia di recuperacion, a atrae un di e cruceronan mas grandi di mundo. Allure of the Seas, di Royal Caribbean Cruise Line a yega Aruba na luna di mei ultimo. E crucero, cu a costa 1.2 biyon dollar pa trah’e, ta carga no menos di 6780 pasahero, mas 2200 tripulante. Tempo cu a trah’e na 2009, e tabata e crucero mas grandi di mundo, cu un largura di 362 meter. Na Aruba mester a adapta nos waf, pa por a acomod’e. E ta yega Aruba cada pasa un siman y ta trece hopi pasahero abordo cu ta contribui grandemente na nos economia.

Ainda tin mas p’e aña’ki

Yegada di cruceronan nobo pa prome biaha na Aruba lo sigui den e siguiente simannan, prome cu aña bolter ainda. Asina por menciona cu otro siman atrobe lo tin un crucero cu lo drenta nos waf pa prome bez. Ta trata aki di Carnival Spirit, di e compania Carnival Cruise Line. E crucero di 21 aña bieu, a costa $375 miyon pa construie y ta carga 2124 pasahero abordo.

Pero Aruba Ports Authority ta orguyoso di anuncia cu den luna di december ainda lo yega dos crucero den nos waf pa prome bez. Nan ta Celebrity Beyond y AzamaraOnward. Ta bon pa agrega cu Celebrity Beyond a cuminsa nabega na april ultimo, pues ta nobo-nobo! E ta di e categoria “Edge-Class” y tin un capacidad di carga 3937 pasahero. Azamara Onward ta un crucero di 23 aña bieu, ta carga 826 pasahero, ta midi 181 meter di largura y ta di e categoria “R-Class”, opera pa Azamara Cruises desde e aña aki.

Otro aña: Turismo crucero lo sigui crece

Di acuerdo cu e proyeccionnan, mara na e negociacionnan haci y e preparacionnan interno na waf, cu na januari 2023 lo yama bonbini, pa prome bes, na e crucero Ritz Carlton – Evrima. Ta trata di un crucero luhoso di apenas 149 suite, cu ta acomoda 298 pasahero. Ta algun siman pasa e crucero a cuminsa nabega, como e prome den tres cu e compania Marriott International a adkiri.

Na luna di juni, atrobe APA lo celebra yegada pa prome bes di e crucero Mardi Gras. E ta opera pa CarnivalCruise Line, a costa 1.1 biyon Dollar pa construie, a lans’ena fin di juli 2021, ta midi 340 meter di largura y tin un capacidad pa carga 6500 pasahero mas 2000 tripulante. Mardi Gras ta pertenece na e categoria “Excellence Class” y ta e crucero di mas grandi den e famia di CarnivalCruise Line, na mundo!

Tocante Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line (NCL), conoci tambe como “Norwegian”, ta un liña di crucero Mericano, funda na aña 1966 na Noruega, incorpora na Bermuda y cu su sede principal na Miami. E ta e di tres liña di crucero mas grandi na mundo, den cantidad di pasahero, controlando como 8.7% di e mercado mundial di industria crucero na aña 2018. E tin un entrada anual di 6.06 biyon Dollar Mericano y su doño ta Norwegian Cruise Line Holdings. Na tur e ta conta cu un flota di 18 crucero y tin cinco mas pidi cu ta den pleno construccion.

Tocante Aruba Ports Authority:

A funda Aruba Ports Authority N.V. na aña 1981. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 80 trahado den servicio directo. Hunto ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Pa aña ta yega mas o menos 330 crucero na Oranjestad y un otro 905 barco di carga na Barcadera (sin conta barkitos y launch services), prome cu e pandemia. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.