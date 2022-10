Secretario General di MEP: Leoncita di canal 90 ta na turno E “Burdugo” di AVP Benny Sevinger e siman aki ta dilanti mesa berde atrobe

Secretario General di MEP a splica di ta siguiendo e casoAvestruz hopi di serca y e siman aki e caso lo continua den corte dilanti mesa berde. Hopi interesante pa scucha e preguntanan di Hues na e malhechornan amigonan di serca di Benny y AVP kendenan a hasi negoshinan miyonario cu terenoy patrimonio di pueblo.

Kico precies ta encera caso Avestruz?

Benny Sevinger X minister di AVP durante 8 aña a fiesta cu patrimonio di pueblo y tabata coopera mal usando su poderden gran forma na un “inner circle”. Asina Friends and Family di AVP tabata lanta NV pa loco y tabata pidi “optie”terenocomercial. For di paden den Bureau di Benny nan tabata dunacooperacion y ta fix tur peticionnan di nan “inner circle” y mesora hopi biaha mesun dia Benny ta firma akkoordconforme peticion y peticion ta wordo procesa. Manera e NV por ehempel di Leoncita Arends haña e tereno nan tin caba un otro cumprador ta wardando. E cumprador aki tambe tin su NV of VBA ta enespera. Asina Benny tabata bolbe coopera y bay di acuerdo pa e NV nobo cu ta bay cumpra e sharesnan porehempel di e NV di Leoncita por bay cu e “optie” di e terenocomercial. Asina tabata bende shares di un NV pa otro cu e tereno pa miyones. Nos a raporta siman pasa un caso di un benta di un tereno di 8843m2 na Eagle cual a bay pa 6.3 miyonflorin.

Ehempel di un caso di Leoncita “Hasimimiyonario”:

Leoncita “hasimi miyonario” Arends di canal 90 tabata usahasta su propio yiu di 19 aña pa front pa un NV y despues a hasi negoshi bendiendo e tereno cu e yiu a haya. Figurabo un criatura di 19 aña cu un proyecto di 20 miyon. Un otro caso ta e caso unda Leoncita a mal usa confiansa di un Sra Winterdal( hende grandi cu tabata reparti Lotto mega millions pa Leoncita) kende a front pa Leoncita como

directeur di un NV cu ni tabata existi. Asina e Sra Winterdal a firma un carta cu Leoncita a prepara pe pidiendo comodirecteur di Deshaun Development NV solicitando pa 5000m2 di tereno pa traha un mall na Wayaca. E carta ta fecha 20 di Augustus 2015 mientras Benny su kantoor ta stempel esaki cu el a drenta kantoor 7 di Augustus 2015. Pues 13 dia promer cu e carta a wordo traha. CORUPCION di marca mayor. Benny ta firma 14 di Augustus 2015 cu su handschrift ta pone e fecha y akkoord. Pues mas fraude y CORUPCION. Ora bay investiga e NV di cual e Sra Winterdal a firma como directeur nos ta encontra cu e NV no tabata ni existi na Augustus 2015 pero a wordo lanta 30 di september 2015. Mas di 1 luna despues cu ya caba Benny a bay di acuerdo pa e haya e tereno comercial. Ora bay tira bista kende ta doño di e NV aki cu a haya 5000m2 meter di tereno comercial sin cu e tabata existi. ‘Guess what!’Leoncita “hasimi miyonario” Arends di canal 90 ta e doño. ( Adhunto e prueba). Shares nan di e NV aki despues Benny a coopera pa esaki wordo bendi pa suma miyonario. Asina e “gang” y inner circle di friend and family di AVP tabata opera den e caso grandi di corpucion. Tur esakinan tabata pasa boudi wowo y cu blessing di Mike Eman. Esaki tanto Gerlien Croes y Rycond ta defende cu alma y cuerpo. Kico por spera di nan si un dia nan drenta gobierno? Importante pueblo sigui e casoAvestruz di Benny y AVP e siman aki unda 6 sospechoso lo bay ta dilanti mesa berde. Leoncita Arends, Freddy Every ( chief of staff di kantoor di Benny, F. Abath, R Richardson , Sra. Winterdal y Benny Sevinger. Un cos ta sigur cu AVP nuncapero nunca mas por ricibi un voto di confiansa.