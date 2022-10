Recherche di distrito 1 (Oranjestad) a habri dialuna atendiendo varios caso urgente

Dialuna mainta un tras di otro e oficialnan di recherche di distrito 1 (Oranjestad) a ricibi sospechosonan di diferente crimen na nan despacho na Wayaca. Un tras di otro e vehiculonan di e distritonan tabata yega cu e sospechosonan. Tabata tin un adicto ambulante cu tabata tin un arma di candela den su poder banda di lama dilanti Royal Plaza. Un otro sospechoso arma cu cuchiu y kier a staka un hende cu a core pa evita ser hinka patras di Caya G.F. “Betico” Croes. E prome 2nan aki a ser hiba for di warda di polis na Shaba. For di warda di polis Santa Cruz a ser treci e homber cu a golpia e dama cu a bay cobre na Tanki Leendert. For di warda di polis Sanicolas polisnan a trese un sospechoso cual nos no ta dispone informacion di dje.

