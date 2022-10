Minister Endy Croes: A RICIBI Y RECONOCE ATLETA EGMOND MOLINA CU A KIBRA RECORD MUNDIAL

Posted in

ORANJESTAD-Siman pasa diabierna atardi Minister Endy Croes a ricibi bishita y reconoce e famoso atleta EgmondMolina cu recientemente a kibra y marca un record mundialcu a keda registra oficial den ‘Guiness World Record’ pa cu e hazaña di ‘THE HEAVIEST WEIGHT SUPPORTED WITH THE MOUNTH ON PARALLEL BARS’

Pa cu e gran logro aki y den nomber di Gobierno di Aruba, Minister di Deporte Endy Croes a reconoce atleta EgmondMolina cu un reconocemento di Excelencia den deporte y di e forma aki balora su preparacion y e record cu atleta EgmondMolina a kibra. Minister di Deporte Endy Croes den nomberdi henter e pueblo di Aruba y Gobierno di Aruba a gradici y felicita atleta Egmond Molina y na unda cu atleta Molina a expresa su gratitud pa cu e bunita reconocemento aki. Semper den deporte cu e Deseo, Disciplina, Dedicacion y Determinacion ta logra bo metanan, Minister di Deporte a finalisa.