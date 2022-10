Caso di intermediacion na The Local Market a bin resulta un caso di menasa

Posted in

Diaranson mainta a drenta informe di un caso di intermediacion na un di e negoshinan na The Local Market, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata no ta trata di un intermediacion pero di un caso unda un familiar Jamaiquino a yega pa bin busca problema cu un dama eynan y un familiar a sali bay defende y a bira amenasa e persona ki tambe. Pero e sospechoso mes no tabata na e sitio mas y a bay den e auto Toyota Tercel maron A36793 bisando cu nan lo regresa. Polis a keda di tene vigilancia den e area y a bisa e victima cu e por pasa entrega keho na recherche y si acaso e sospechoso regresa yama mesora.