Posted in

Diaranson merdia durante patruya polisnan atento di distrito 2 (Noord) a para un auto Audi sospechoso na Washington pa un control, primeramente locual cu a hala atencion ta cu e auto no tin plachi number dilanti, pa di dos e number di auto ey ta registra na nomber di un banco local riba un otro marca y modelo di auto. Ora a pidi pa e papelnan di auto e chauffeur no por a presenta esakinan. No a keda polis nada otro y a confisca e vehiculo aki te ora cu e papelnan na ordo ser presenta.