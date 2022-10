MANDATARIO DI ENSEÑANSA A RICIBI PRESENTACION DI RESULTADONAN DI E INVESTIGACION DI PLUS ACCONTANTS.

Posted in

ORANJESTAD: Diabierna ultimo Minister Endy Croes huntocu su conseheronan a bishita Plus Accountants den cuadro di e “Doorlichting Rapport van het Arubaanse Onderwijsbestel”. Plus Accountants ta trahando riba un di recomendacionnan di rapport unda cu a haci un investigacion, inventarisa y ronda di consulta pa cu e parti financiero di DPS na tur e scolnan di DPS. Den e ultimo reunion Plus Accountants a duna un presentacion preliminar amplio di tur e resultadonan y analisisdi e investigacion na Mandatario di Enseñansa. Como tambe a propone pa implementa un structura profesional y moderno pa DPS. Minister Endy Croes a indica cu e rapport ta wordofinalisa den e simannan nos dilanti pa asina duna un presentacion na Conseho di Minister como tambe nastakeholders y despues mester tuma decision di e rumbo y maneho nobo den un constelacion nobo pa DPS den sutotalidad.