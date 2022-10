Denuncia di Sevinger a bira sepot / Aangifte Sevinger geseponeerd

Posted in

Ministerio Publico a seponeer e denuncia di señor O. Sevingercontra premier di Aruba señora Wever-Croes y minister anterior señora Lopez-Tromp. For di e documentonan cu a wordoentrega pa Sevinger, entre nan articulonan di corant, no a resulta di ningun manera hechonan y/of circumstancianan concreto cu lo por hiba na sospecho di un of mas hecho castigable.

Awe tanto Sevinger como señora Wever-Croes y señora Lopez-Tromp a wordo informa tocante esaki. Sevinger por entrega unkeho contra e decision di no-persigui aki na Corte Superior di Husticia.

Aangifte Sevinger geseponeerd

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte van dhr. O. Sevinger tegen de premier van Aruba mevr. Wever-Croes en de voormalige minister mevr. Lopez-Tromp geseponeerd. Uit de door Sevinger aangeleverde stukken, waaronder krantenartikelen, blijkt op geen enkele wijze van concrete feiten en/of omstandigheden tot een verdenking van één of meerdere strafbare feiten.

Vandaag zijn zowel Sevinger als Wever-Croes en Lopez-Trompdoor het Openbaar Ministerie hierover geïnformeerd. Sevinger kan tegen deze beslissing tot niet vervolging een klacht indienenbij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.