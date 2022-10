[VIDEO] 2 Cacho brabo laga los riba caya a laga dama cu tabata ejercitando mal herida mande hospital

Diaranson atardi a drenta informe di cu 2 cacho a morde un dama lague seriamente herida na Moko, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a haya e dama seriamente mordi na varios parti di su curpa hasta patras di su cabes. Ta asina cu dama victima ta un persona cu tin problema cu su condicion y salud y a ser aconseha pa bay cama rond banda di su cas. Na e mesun momento un hobencita bisiña a laga e cachonan bay los riba caya supuestamente pa haci e area di e 2 cachonan brabo limpi y e bestianan aki a bay riba caya bay ataka e dama formalmente pa mata. Cu ayudo di otro bisiñanan y tambe un contratista den cercania a logra salba e dama y dun’e su prome auxilio en espera di e ambulans. Na yegada di e ambulans nan a trata e dama pa para tur e sangramento rond di e curpa di e dama y a transporte cu urgencia pa hospital. Na e sitio un hobencita a haya ta bon di bay agredi nos colaborador cu a djies bay filma e 2 cachonan pa asina wak ki sorto di cacho nan ta y pa otro hendenan cu wak esakinan riba caya sconde pa scapa nan bida. Pero e hobencita a dal nos colaborador varios biaha destruyendo e celular di e colaborador. Na dado momento polis mes mester a hala su atencion pa su comportacion strobando nos colaborador agrediendo e y kibra su celular. Ley di cacho cada dia mas y mas ta bin demostra ta tanto bal e tey of no. Tur dia victimanan ta cay for di hende ta cana, jog, repartidornan di post, motociclistanan y hasta automobilistanan ta accidenta pa via di e animalnan aki riba caya. Doñonan di cacho NO kier siña of no ta worry.

