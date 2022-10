MASACRE NA TANKI LEENDERT!

Posted in

Tanki Leendert – Shonnan amante di biyar riba “steroid”, e penultimo rondo di e candeloso torneo anual di biyar bola 8 di FEBIAR aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert a caba den un berdadero “bloedbad” a la estilo QuentinTarantino di Hollywood! Esnan cu kier a presenta con marado di hero ta pisca barracuda mester a presencia e wega entre Steelers BT vs Barracuda, caminda e team legendario di Nort a haya un berdadero “aanwijzing”! Juancho Ridderstap y Marko Farro di Steelers ta duna Didi y Brandon cada un nan “KB”! Siguientemente EmileKock di Steelers ta duna nada menos cu Captain AaronFranken su “aanwijzing” cu e tin cu baha “gasto”, y dje manera espectacular aki Steelers ta habri e anochi c’un bentaha di 3-0!

Jason “Friday the 13th” Kock di Barracuda ta duna ArieJansen su “BTW” ey mes n’e grens, y Barracuda pues ta hap tiki aire y speransa cortando bentaha na 1-3. Pero di biaha, e duo di J. Geerman / R. Kock di Steelers ta scama Buchi cu Gino Geerman di Barracuda pa dje forma aki Steelers ta “on top of the hill” cu score di 4-1! Barracuda ta pone tur speransa den G. Everon, pero “Topgun” GunnarLeonardo ta manda Everon fondo cu 2-0 pa dje modo aki Steelers coy un victoria aplastante dunando Barracuda uncaso serio di “The Bends”!

N’e otro mesa … ay ay ay … no a keda nada cu lana di Mongoose aki aya. Na un manera sin precedente, e gang di cachonan brabo Mad Dogs Bt a sker e pober Mongoosenan foi otro y laga e mesa tur na lana! Un silencio profundo a cay … Mongoosenan a core drenta nan hol perde scoresheet y tur cos! Pa motibo dje crisis mundial, nos kier spaar inkt y lagele te aki nan, aunke mester menciona cu e MVP di Mongoose e anochi ey tabata Enrique Geerman kende a logra gana un rack so! Tur otro a perde cu 2-0!

Pero, diabierna awor, october 28, cuminsando pa 8’or di anochi, e ultimo rondo eliminatorio pa playoff y final! Steelers lo enfrenta Mongoose (mi ta “benieuwd”) y n’e otro mesa lo tin e “kaskraker” dje anochi ora cu Barracudaenfrenta nan rivalnan eterno, esta Mad Dogs BT! Shonnan, no perde e anochi decisivo aki aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert. Entrada lo ta completamente gratis. Yegaaa!