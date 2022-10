Celebrando 35 Aña di Excelencia di Bucuti & Tara Beach Resort Bucuti su exito ta Aruba su exito

Posted in

EAGLE BEACH, Aruba – Oct. X, 2022— Bucuti & Tara Beach Resort ta celebrando su di 35 aniversario. Locual a cuminsa como un soño di un hotelero hoben casi cuatro decada atras, a converti den un di e Mihor 25 Hotelnan na Mundo segun Tripadvisor, Condé Nast Traveler, Travel + Leisure, y Forbes Magazine. Na mes un momento, e hotel prestigioso a bira e prome hotel certifica Carbon Neutral den Caribe.

Turismo: un opcion natural pa Aruba

Na 1985 ora e Rafinaderia di Lago a cera, hopi persona a perde nan trabou y gobernantenan tawata busca oportunidad nobo economico pa Aruba su comunidad por continua di prospera. E industria turistico a wordo poni na prueba y a converti den e foco principal di Aruba su economia. E hotelero Ewald Biemans, cu tawata un lider den e sector turistico, a responde na gobierno su yamada pa inverti den nos isla y cu su compromiso na Aruba, Bucuti Beach Hotel (awor conoci como Bucuti & Tara Beach Resort) a nace.

Triunfante a pesar di un comienso inespera

Oct. 19, 1987, conoci como Black Monday, ta e dia cu e stock market internacional a colapsa; pero pa Bucuti Beach Resort, e dia aki a marca su gran apertura, 11 dia prome cu e tawata premira di habri su portanan. Desde su apertura, e hotel tawata ful y prosperidad a reina den e hotel special na Eagle Beach. Inspira door di e personanan amabel y briyante di nos isla, Biemans a incorpora lo mihor di Aruba den Bucuti. E semper a preocupa pa Aruba su comunidad local, su beyesa natural y e experiencia inolvidabel cu Aruba so por ofrece.

Innovacion, adaptacion y e mihor ekipo

E exito di Bucuti & Tara a wordo impulsa door di Biemans su participacion y dedicacion na su comunidad y e continuo reinversion den e hotel y su trahadornan. E implementacion di tecnologianan avansa y innovacionnan ta crea un luga di traha eficiente, deseabel y bon organisa. Ademas di esey, durante pandemia, e hotel a mantene 100% di su trahadornan, a ofrece oportunidadnan educativo, condicionnan di traha atractivo, cuminda saludabel y te asta un programa di spaar y prestamo cu tambe ta ofrece “green loans”.

“Nos ta den industria di naturalesa”

Como Biemans semper ta bisa, “Nos no ta den industria di turismo, nos ta den industria di naturalesa. Hende ta bin di tur parti di mundo pa experiencia e beyesa natural di Aruba.” Protehe Aruba su medio ambiente semper a forma parti di e valornan fundamental di Bucuti & Tara danki na Biemans kende semper a sinti obliga pa protehe e tesoro cu ta Aruba y Bucuti & Tara. E la dirigi e esfuerso cu converti Bucuti & Tara den un di hotelnan di mas eco-certifica na mundo, cu certificacionnan como Green Globe, Travelife Gold, ISO 9001, ISO 14001, y LEED Gold v4.1. Na Aug. 2018, Bucuti & Tara a bira e prome y unico hotel den Caribe certifica Carbon Neutral. Na 2020, United Nations a duna Bucuti & Tara un UN Climate Action Award y a bisa cu e resort su programa medio ambiental ta “replicabel y escalabel” pa hotelnan y companianan internacionalmente. Pa Biemans, esaki ta cuminsa na cas, compartiendo informacion y su conocemento cu studiantenan, companianan local y personanan den gobierno.

Media internacional ta publica cada premio y certificacion cu e hotel a haya durante e ultimo añanan. Esaki ta pone Aruba riba escenario mundial, destacando su beyesa natural, cultura, hende y experiencia di biahe como un top destinacion den Caribe.

Sosten comunitario

Pa mas di 30 aña, cada luna Bucuti & Tara ta invita su huespednan y trahadornan pa limpia un miya di Eagle Beach. Ademas di esey, pa combati e sufrimento di bestianan bandona riba caya, e hotel a lansa Fundashon Stimami Sterilisami, cu desde 2016 te cu 2022, a subsidia e costo di sterilisacion di mas di 30,000 mascota. Semper tawata un prioridad pa e hotel duna apoyo na Turtugaruba, Donkey Sanctuary y Pack for a Purpose (cu ta beneficia muchanan di Imeldahof). Biemans tambe a funda Tara Eco Supplies, cual ta e prome y principal wholesaler na Aruba cu ta importa y bende productonan eco-friendly na hotelnan y companianan local.

Pa un futuro sigur, nos tin cu siña di pasado

Mientras Bucuti & Tara ta plania pa futuro, e hotel ta enfoca pa sigui eleva su calidad di servicio, mientras continuando di beneficia su hogar, Aruba. E hotel su proximo obhetivo ta pa bira Carbon Negative na 2023. Bucuti & Tara ta sigui comparti su iniciativanan pa yuda comunidad cuminsa cu nan programanan medio ambiental. Tur hende ta bon bini na e hotel pa siña mas.

Proximamente: Un celebracion adecua pa Bucuti & Tara su di 35 aniversario

Biemans y su gran amiga y colega, Grete Marie (Ree) Case, a dona un gran parti di 12 hectar di tereno, y Bucuti & Tara a sponsor e resto, na e fundacion cu nan a funda pa e preservacion di naturalesa na Noord. E luna cu ta bin, 35 mata lo wordo planta pa celebra e creacion di un caminda natural pa cana of core den e tereno protehi, cu pronto henter comunidad lo por disfruta.

