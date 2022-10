Posted in

Diabierna atardi polisnan atento di distrito 2 (Noord) a para un van Hyundai H1 pa un control na Sero Janchi, durante e control a bin descubri cu e vehiculo no tin su papelnan na ordo, e solo hecho aki a pone polis kita e vehiculonan cu no tin nan papelnan na ordo for di caminda. Polis a pidi takelwagen y duna e chauffeur un tremendo boet pa paga y tambe e chauffeur mester regla tur e papelnan.