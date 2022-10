Posted in

Diabierna anochi a drenta varios yamada di cu lo tin pustamento di scooter banda di D.T.I. na Barcadera, mesora a dirigi patruyanan pa bini for di diferente direccion. Na yegada di e patruyanan a bin encontra 2 scooter para dilanti di D.T.I. ora polis a bay controla e documentonan un di nan no tabata tin ningun documento cun’e y e otro e color no tabata cuadra, mesora polis a confisca ambos scooter.