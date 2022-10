Accidente cu impacto fuerte a manda chauffeur te otro banda di e auto, ambulans a hib’e cu urgencia pa hospital

Posted in

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada Caya Juancho Kock cu Patiastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda e chauffeur di un van dienstwagen biniendo for di Caya Juancho Kock no a para pa duna preferencia na e Nissan March cu tabata trafico na man drechi na un cruzada igual biniendo for di Patiastraat. E impacto tabata asina fuerte cu a manda e chauffeur te otro banda di e asiento. Na yegada di e ambulans nan a atende e damita herida y a transporte pa hospital.