[VIDEO] Despues di un persecucion polis a detene chauffeur coriendo cu velocidad halto den direccion contrario riba WVB

Posted in

Diasabra atardi laat un patruya pasando na E. J. ” Watty” Vos blvd. a nota un Nissan Sentra coriendo cu velocidad halto den direccion contrario\, mesora a bira bay su tras sendiendo su lusnan y sirena e chauffeur di e Nissan Sentra cora scur A33487 a paga e lusnan di su auto siguiendo trece peliger den trafico polis a core di e rotonde Ponton bay te rotonde Bushiri y eynan ela bay direccion di Madiki Kavel unda e chauffeur a pone nos colaborador desvia pa asina evita un impacto frontal. E persecucion a sigui riba Lucianitastraat, Santa Helenastraat, eynan polis a blokea e chauffeur pero asina e chauffeur irresponsable aki a dal e patruya kap 2 tire di su auto drentando Pitastraat, mirando cu e tin 2 tire kibra y no tin velocidad mas ela bira drenta Bushistraat djey drenta un cura di compleho di apartamento pero esaki no a sirbi pasobra polis tabata su tras pega pega. Ora e chauffeur kier a core huy na pia polis a logra gar’e saliendo for di e auto y nan a manda e chauffeur vloer y asina ela keda te ora e vehiculo di transporte a yega.