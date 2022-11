Secretario General di MEP Endy Croes: Caso Avestruz ta na candela den corte. Benny Sevinger hopi spanta y Every a basha abou riba Leoncita Arends.  

Secretario General di MEP a sigui e caso Avestruz hopi di cerca. Siman pasa pa ta exacto 24 y 25 di october Benny Sevinger ex minister y actual Parlamentario di AVP sirbiendo pueblo (berguensa total) tabata dilanti mesa berde como e sospechoso principal den e caso di Avestruz. Tanto Leoncita Arends di Canal 90, “Chief” di Bureau F. Every y Abath kende tambe tabata traha den Bureau di Benny Sevinger tabata entre esnan cita pa ta na corte.

Discrepancia total entre nan declaracionnan:

Hues a mustra claramente cu tabatin “discrepancia” den declaracionnan duna na Landsrecherche entre esnan menciona aki riba y hues tabata desea di tin mas claridad. Sospechosonan (tur liga na partido AVP) tabata contradiciendo otro y te hasta contradeci nan mes. Por ehempel Hues tabata haci preguntanan similar na diferente di e sospechosonan aki y nan contestanan no tabata cuadra. Un rato nan conoce otro, otro biaha nan no tabata conoce otro, despues ta resulta cu toch nan conoce otro y despues nan ta hunga e rol cu nan a compronde e pregunta robes y despues nan ta contesta hues cu nan no ta corda mas. ( Awor dilanti Hues tur tin Alzheimer). Pues un tutu completo y hues tin nan door en door.

Leoncita tabata rond e show di tereno:

Leoncita Arends di canal 90 a splica hues cu DIP tabata tarda demaciado y pesey el a dicidi di scoge un otro caminda pa bay Bureau di Benny Sevinger directamente. Hues a remarca cu con por ta posibel cu tin miles di peticion pega y atrasa na DIP y peticionnan di Leoncita tabata keda cla den tempo record. Tambe Every di Bureau di Benny a divulga y admiti dilanti hues cu e mes den kantoor di Benny tabata prepara “draft di cartanan pa peticion” pa terenonan pa Leoncita Arends di Canal 90. Segun Every no ta tur hende e tabata yuda pero a yuda Leoncita cu e cartanan como cu Leoncita no por papia ni skirbi Hulandes bon. Every tabata purba saca su curpa for di e preguntanan skerpi di hues. Un di e tantisimo cartanan pa tereno di Leoncita hasta a bini cu stempel di “SPOED” for di kantoor di Benny cu Benny su firma akkoord riba dije. Tanto Every, Abath y Benny Sevinger e nenga retundamente cu nan a pone e stempel di spoed riba e carta di Leoncita. Hues a remarca cu e stempel aki no por a cay di shelo. Mesun momento Benny Sevinger kier culpa DIP ilustrando cu posiblemente na DIP un hende por a stempel esaki “met SPOED”. Pues poco poco pero sigur hues ta cera e caminda di e “mafiosonan” cu a bende y haci negoshi cu tereno di pueblo. Nan no ta sacando nan curpa afor. Claramente un ta gaña y tira culpa riba otro of keda ple cu nan no ta corda. Hues tin nan den un camisa “de once varas”.

Every Chief of Staff di Benny Sevinger a cuminsa basha abou riba Leoncita :

Fiscal a interoga Every pisa. Every a basha abou cu hendenan den kantoor di Benny mes a cuminsa keha formal dicon Leoncita tabata haña tanto tereno y asina lihe. Every a admiti cu esaki ta berdad y e kehonan interno ta cuadra cu realidad. Aki hues a cay aden bek y a hina Every den un skina sin salida y claramente a conclui con Kantoor di Benny Sevinger di AVP tabata duna Leoncita Arends di Canal 90 un trato preferencial te hasta traha su carta pe y dune tereno “met spoed” den tempo record. Despues Leoncita ta haci peticion di artikel 22 di overeenkomst di DIP unda Benny ta bay di acuerdo pa asina e bende shares di NV cu e opcion di dicho terenonan pa miyones. Esaki tabata e “triki” di AVP y Benny. Muy probablemente Mike Eman tabata ricibi su fair share di e bentanan aki. Nos lo yega eynan den futuro cercano.

Fiscal a confrona Every Chief of Staff di Benny Sevinger formal:

Fiscal a confronta Every cu e hecho cu Every na prome instante a desmenti di conoce Leoncita. Akinan Fiscal a confronta Every cu un cantidad di yamadanan cu nan tabata haci entrenan.(cu prueba). Every e momento ey a admiti pero a bisa di ta yamadanan cortico. Tur yamada Leoncita tabata puntra update di su terenonan. Every a purba defende su mes cu Leoncita tabata super fastioso (esaki el a declara na Landsrecherche y ta riba papel). Te hasta a confronta Every cu tin den documentonan di investigacion un declaracion cu Leoncita tabata yama Every masha hopi paso e tabata namora di dije. Esaki a causa un harimento den corte como cu tur hende por compronde con leu e hendenan aki kier bay pa gaña y pa saca nan curpa afor. Pues e caso Avestruz di Benny Sevinger y AVP ta tumando un rumbo cu no ta laga espacio pa esnan cu a probecha di e sistema y bira miyonario den e proceso aki cu patrimonio y tereno di pueblo lo bay haña castigonan bastante pisa. Pues ta bon pa pueblo mes sigui e caso aki di cerca y garantisa cu nunca pero nunca mas AVP por haña un voto di confiansa. Esaki ta e AVP carga cu corupcion cu Gerlien y Ryçond ta brasa y ta defende cu alma y cuerpo! AVP nunca mas!