Secretario General di MEP Endy Croes:   FUNDACION CURASON BERDE DI BENNY SEVINGER A RICIBI UN DONACION DI 100 MIL FLORIN. BENNY HOPI NERVIOSO DILANTI HUES

Secretario General di MEP ta siguiendo e desaroyo di e caso Avestruz di Benny Sevinger ex minister y actual Parlamentario di AVP representado pueblo den Parlamento. Caso Avestruz despues di mas di 3 aña di investigacion riguroso cual a produsi un total di 22.000 (22 mil) pagina a aterisa dilanti mesa berde desde e prome siman di september 2022.

5 ACUSACIONNAN HOPI PISA CONTRA SOSPECHOSO BENNY SEVINGER:

Ministerio Publico ta ascusando Benny di 1. “Valsheid in geschrifte” ( Falsificacion), 2. “Oplichting” (Estafa), 3. “Misbruik van Functie” (Maluso di Poder), 4. “Het aannemen van steekpenningen” (aldan niet handelen instrijd met zijn plicht) acepta soborno, 5. “Opzettelijk gewoonte witwassen” (Deliberadamente y a proposito laba placa). Pues e acusacionnan di corupcion contra e magnate y ex minister actual Parlamentario di AVP esta Benny Sevinger ta hopi pero hopi pisa. Mike Eman a brasa tanto e corupcion di Paul Croes y e corupcion di mas grandi den historia di Aruba di Benny Sevinger cu dos man. Ra ra ra? Dicon Mike a brasa esaki asina duro? Mike tambe lo a haya? “Time will tell”!

BENNY SEVINGER HUNGANDO PA LOCO Y TIN ALZHEIMER:

September ultimo hues a confronta Benny Sevinger cu varios parti di investigacionnan cu Ministerio Publico a haci. Benny Sevinger desde e prome dia ta hungando pa loco y cu e lo tin Alzheimer. Cada bes a bisa hues cu e no sa di nada y e no ta corda. Pues hues desde e prome seccion den corte tin Benny Sevinger di AVP door en door y den e sentencia januari/februari 2023 esaki lo refleha.

A PAGA FIESTA DI SU YIU A CAMBIO DI FABOR POLITICO:

Hues a puntra Benny referente e 50 mil florin di donacion di Holiday Inn na Fundacion Curason Berde cu ta un Fundacion netamente di Benny Sevinger. E placa aki a wordo deposita den luna di september 2017 net prome cu dia di eleccion. Benny a contesta hues cu asina hopi hende ta deposita y e no por corda tur. Hues a señala cu na october 2017 prome cu Benny Sevinger a baha como minister Benny a core firma terenonan pa Lowenstein di Holiday Inn. A cambio Benny a haya regaldo di un fiesta cu tur cos paga pa su yiu muher. Benny a bolbe contesta cu e ta haya asina hopi donacion y e no sa cuanto cada comerciante ta deposita riba su Fundacion Curason Berde.

HUES A CONFRONTA BENNY CU UN CUENTA DI 2.4MIYON FLORIN RIBA DJIE:

Hues a confronta Benny cu un otro cuenta di Orca Bank na Curaçao cu un balans di 2.4 miyon florin sonante y contante. Dicho cuenta ta na nomber di Sussebeek. Sussebeek ta e miho amigo di Benny Sevinger desde nan infancia y alabes Sussebeek ta riba payroll den bureau pero nunca ta na trabou. Ministerio Publico a sigui e hecho con e placa aki tabata ser movi y ta yega serca Benny entre otro pa drecha su cas. Benny atrobe no sa di nada! Benny kiermeen Sussebeek ta “just” cumpra material di cas pe. Hues a puntra Benny si tur documento cu drenta su kantoor e ta “just” stempel y firma. Benny kiermeen cu SI. Hues na final a yama Benny Stempel machine y Benny a acepta. E caso di Avestruz aki ta sacando masha hopi barbaridad. Esaki ta e AVP di Mike Eman. Esaki ta e AVP cu Gerlien Croes y Ryçond ta brasa y ta defende. Pueblo sigur lo sa di reken af cu AVP den proximo eleccion. Hamas por duna un partido asina coruptivo un voto di confiansa mas. Aruba merece miho!