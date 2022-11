Minister Endy Croes: CONTAINER CU MATERIAL DI DEPORTE A YEGA ARUBA.

ORANJESTAD: Dialuna mainta Minister Endy Croes a habri container cu a yega Aruba cu diferente materialnan deportivo segunda mano den bon condicion. Stichting Sports for Children di Hulanda ta busca e materialnan deportivo y den nan contacto estrecho cu Sport for Youth Foundation di Aruba a organisa e proyecto aki. Hunto e dos fundacionnan aki ta busca e materialnan di scolnan y luganan deportivo na Hulanda. Nan ta trecenan Aruba unda Sport for Youth Foundation tin un lista na unda nan lo entrega e materialnan. Durante e siman aki ta repartinan na diferente scolnan cu a “sign up” pa e programa. Minister Endy Croes a expresa cu e ta sigur un bunita gesto. E mandatario di Deporte a sigui bisa como Gobierno nos ta sostene tipo di proyecto di intercambio. Cu sigur lo yuda diferente scol pa e alumnonan tin materialnan deportivo pa por practica deporte. Pa finalisa Minister Endy Croes ta gradici Sport For Youth Foundation como tambe Sports For Children di Hulanda. Nos a compronde cu final di luna di november cuminsamento di december un otro contrainer ta yegando unda cu nos ta duna nos aporte un biaha mas. Hunto nos ta logra!

Share this: Twitter

Facebook