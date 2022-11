Polis specialista di trafico mester a bay Reamurstraat pa compara sla y confirma un accidente cu no a sosode

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu declaracionnan contradictorio den Reamurstraat, mesora a dirigi un polis specialista di trafico na e sitio. Na yegada di e oficial a bin compronde cu un dama a bay bati na e porta di cas di un dama di edad bisando cu e dama di edad a dal su auto den oranan di mainta y merdia ora e dama a bay break y a para su auto otro caminda ela nota cu e bumper tabata los y colga anto cu mainta e tabata bon bon. E dama di edad a bisa cu ela sali mainta y cu e no a dal ningun auto. Ademas cu e sla cu e dama ta bisa tin riba e auto di e dama di edad esey ta un sla bieuw. E specialista di trafico a compara e sla nan y a comproba cu nan no tabata cuadra. Ultimamente tin varios persona ta purba pasa cu un accidente a sosode pero cu no ta asina y tin hende cu ta hasta pa yega na un arreglo ta pidi pa cubri e daño pagando placa cash pa asina evita e molester di seguro y polis specialista di trafico pa bini y confirma si of no! WATCH OUT!

